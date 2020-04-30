В Україні вже 10406 випадків COVID-19, за добу - 540

Станом на 29 квітня в Україні лабораторно підтверджено 10406 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 540 випадків.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За весь час пандемії захворіло 10406 людей, з них 717 дітей , а також 2663 медичних працівників", - сказав Степанов.
Так за добу захворіло 540 людей, з них 45 дітей та 87 медиків.
Госпіталізовано 121 осіб , за добу зареєстровано 11 летальних випадків, більшість з померлих мали хронічні захворювання.
1238 особи одужало, загалом зафіксовано летальних 261 випадків.