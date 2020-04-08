В Україні вже 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у середу, 8 квітня.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Найбільшими епіцентрами поширення хвороби залишаються Київ (256 випадків), Івано-Франківська (198 випадків) і Чернівецька (273 випадки) області.

Раніше у МОЗ розповіли, при яких симптомах пацієнтів з підозрою на коронавірус або вже з підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізують. Госпіталізація показана, якщо: спостерігається перебіг хвороби середньої тяжкості чи тяжкий; є клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку; клініко-лабораторні дані серцевої недостатності, крім дихальної; пацієнт, незалежно від тяжкості стану, відноситься до групи ризику розвитку ускладнень: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної і серцево- судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, важкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо; у пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури, вище 38 °С.

Нагадаємо, в Україні з 12 березня діє карантин. Зокрема в країні заборонені регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Також заборонені залізничні перевезення, припинено авіасполучення як внутрішнє, так і міжнародне.

При цьому 16 березня Україна закрила кордони для іноземців. В рамках заборони на територію країни не можуть в'їхати іноземці та громадяни без громадянства. В кінці березня Україна повністю закрила свої кордони.