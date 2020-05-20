В Україні вже 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальні

В Україні на 9 годину 20 травня зафіксовано 19 230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з низ за добу - 354. При цьому загалом від цієї хвороби у країні померли вже 564 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 9:00 20 травня в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки", - повідомили у МОЗ.

При цьому, за даними ЦГЗ, усього в Україні досліджено 248 529 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли 1376 дітей та 3757 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей та 3069 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.

Загалом 5955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1544 медпрацівники, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 766 випадків; Волинська область - 676 випадків; Дніпропетровська область - 849 випадків; Донецька область - 133 випадки; Житомирська область - 583 випадки; Закарпатська область - 922 випадки; Запорізька область - 385 випадків; Івано-Франківська область - 1246 випадків; Кіровоградська область - 450 випадків; м. Київ - 2410 випадків; Київська область - 1261 випадок; Львівська область - 1136 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 264 випадки; Одеська область - 792 випадки; Полтавська область - 265 випадків; Рівненська область - 1217 випадків; Сумська область - 164 випадки; Тернопільська область - 1089 випадків; Харківська область - 836 випадків; Херсонська область - 172 випадки; Хмельницька область - 280 випадків; Чернівецька область - 2796 випадків; Черкаська область - 381 випадок; Чернігівська область - 115 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.