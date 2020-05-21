В Україні вже 19 706 хворих на коронавірус

Станом на 9:00 21 травня в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 788 випадків;

Волинська область - 698 випадків;

Дніпропетровська область - 856 випадків;

Донецька область - 138 випадків;

Житомирська область - 589 випадків;

Закарпатська область - 964 випадки;

Запорізька область - 398 випадків;

Івано-Франківська область - 1257 випадків;

Кіровоградська область - 455 випадків;

м. Київ - 2475 випадків;

Київська область - 1316 випадків;

Львівська область - 1175 випадків;

Луганська область - 43 випадки;

Миколаївська область - 274 випадки;

Одеська область - 806 випадків;

Полтавська область - 266 випадків;

Рівненська область - 1287 випадків;

Сумська область - 165 випадків;

Тернопільська область - 1098 випадків;

Харківська область - 851 випадок;

Херсонська область - 173 випадки;

Хмельницька область - 294 випадки;

Чернівецька область - 2842 випадки;

Черкаська область - 381 випадок;

Чернігівська область - 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.

За матеріалами МОЗ