В Україні вже 22 382 випадків COVID-19, з них за добу - 477

В Україні на 9 годину 28 травня зафі

"Всього випадків - 22 382, нових - 477, одужало - 8 439, загинуло - 669", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що підозр всього - 55 995.

Загалом зафіксовано: Вінницька область - 947 Волинська область - 851 Дніпропетровська область - 920 Донецька область - 158 Житомирська область - 673 Закарпатська область - 1124 Запорізька область - 425 Івано-Франківська область - 1339 Кіровоградська область - 495 м. Київ - 2793 Київська область - 1517 Львівська область - 1513 Луганська область - 45 Миколаївська область - 282 Одеська область - 861 Полтавська область - 268 Рівненська область - 1588 Сумська область - 166 Тернопільська область - 1131 Харківська область - 981 Херсонська область - 177 Хмельницька область - 386 Чернівецька область - 3201 Черкаська область - 401 Чернігівська область - 140