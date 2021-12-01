В Україні з 10 грудня заборонять безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів

Із 10 грудня в Україні набирає чинності закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Про це повідомляє повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, інформує УНН.

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"У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції", - ідеться у повідомленні.

Виконувач обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначив, що така практика не нова, за аналогічними правилами живуть європейці.

"Обмеження обігу пластикових пакетів на території України - це насамперед про запобігання утворенню відходів. Використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою. Практика, яка наразі запроваджується в Україні, не є новою. За аналогічними правилами живуть європейці, такі обмеження встановили десятки країн світу. І ми також рухаємося цивілізованим шляхом", - додав Стрілець.

Як зазначають, згодом в Україні обмежать обіг та виробництво пластикової продукції одноразового використання.

Закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України Верховна Рада ухвалила у червні цього року.