В Україні за добу 1 602 випадки інфікування COVID-19

За інформацією МОЗ України, 8 червня в Україні зафіксовано 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 95 дітей та 94 медпрацівники.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 483 особи; летальних випадків - 118; одужало - 6 751 особа.

За весь час пандемії в Україні: - захворіло - 2 216 654 особи; - одужало - 2 101 722 особи; - летальних випадків - 51 333; - проведено ПЛР-тестувань - 10 380 233.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.