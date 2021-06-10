В Україні за добу - 1 785 випадків коронавірусу

В Україні минулої доби зареєстровано 1785 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Телеграмі, передає Укрінформ.

"10 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1785 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, минулої доби госпіталізовано 741 інфіковану особу, водночас одужало 6513 людей. Зареєстровано також 97 летальних випадків.

Найбільше підтверджених випадків COVID-19 за добу зареєстровано у Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях, зазначили у МОЗ.

Загалом в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 2 219 824 особи, з них одужали 2 115 197 осіб, померло 51 507 людей.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 175 181 016 випадків COVID-19, зокрема 3 777 167 летальних, одужали 158 698 660 осіб.