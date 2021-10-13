В Україні за добу - 16 309 нових випадків COVID-19

16 309 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 жовтня 2021 року. Зокрема, захворіли 1 588 дітей та 288 медпрацівників. Про це йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус-інфо".

Також за минулу добу: госпіталізовано - 4 901 особа; летальних випадків - 471; одужало - 6 462 особи; здійснено тестувань за добу - 118 762 (зокрема методом ПЛР - 56 174, методом ІФА - 12 030); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 50 558.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 578 394 особи; одужало - 2 304 361 особа; летальних випадків - 59 523; проведено ПЛР-тестувань - 13 379 666.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях і м. Київ (978).