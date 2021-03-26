В Україні за добу - 18 132 нових випадки COVID-19

18 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 березня 2021 року. Це найбільша кількість людей, які захворіли протягом доби, за весь час пандемії на території України. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 4 826 осіб; виписано з лікарень - 3 919 осіб; летальних випадків - 326; одужало - 7 138 осіб; здійснено тестувань за добу - 119 087 (зокрема методом ПЛР - 53 495, методом ІФА - 22 760); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 42 832.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 614 707 осіб; одужало - 1 290 158 осіб; летальних випадків - 31 461; проведено ПЛР-тестувань - 7 889 544.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).