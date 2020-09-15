В Україні за добу 2905 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 2 905 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 159 702.

Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За добу 13 вересня коронавірус в Україні виявили у 2462 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.

Найбільше хворих за минулу добу з'явилося в Полтавській області (390), найменше - у Херсонській області (17).

Лідером за загальною кількістю випадків COVID-19 зараз є Київ (17 714).