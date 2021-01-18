В Україні за добу - 3 034 випадки COVID-19

В Україні станом на 18 січня лабораторно підтверджено 1 163 716 випадків COVID-19, з них за добу - 3 034.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівниківі.

За минулу добу померли 67 пацієнтів, одужали - 5 236.

Крім того, за добу госпіталізовано 1 304 особи.

Здійснено тестувань за добу - 13 247 (зокрема методом ПЛР - 10 401, методом ІФА - 2 846).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

За весь час пандемії в Україні одужали 871 196 осіб.

Водночас зафіксовано 20 869 летальних випадків від COVID-19.

Проведено 5 964 388 ПЛР-тестувань.