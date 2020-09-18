В Україні за добу 3 228 хворих на COVID-19 - РНБО

В Україні станом на ранок п'ятниці виявлено 3 228 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, при цьому одужали - 1 573 особи, 68 раніше хворих померли, свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Днем раніше, 17 вересня, було 3 584 інфікованих, 16 вересня повідомлялося про 2 958 хворих на COVID-19, 15 вересня було 2 905 інфікованих, 14 вересня повідомлялося про 2 462 хворих, 13 вересня - про 2 476 випадків захворювання, 12 вересня повідомлялося про 3 103 виявлених інфікованих.

Кількість інфікованих із початку пандемії становить на ранок п'ятниці 169 472 людини, померли з початку пандемії від COVID-19 3 468 людей, одужали - 75 486 осіб. Нині в Україні на COVID-19 хворіють 90 518 осіб, що на 1 587 більше, ніж днем раніше.

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