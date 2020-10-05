В Україні за добу 3 774 хворих COVID-19

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 3 774 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 за добу, одужали 1 145 пацієнтів, померли за добу 33 раніше захворілих, свідчать дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Днем раніше, 4 жовтня, було 4 140 нових інфікованих, 3 жовтня повідомлялося про максимальний показник захворювання COVID-19 - 4 661 випадок, 2 жовтня повідомлялося про 4 633 випадки, 1 жовтня було 4 069 випадків, 30 вересня зафіксовано 4 027 хворих, 29 вересня було 3 627 нових випадків інфікування, 28 вересня повідомлялося про 2 671 захворілого, 27 вересня - про 3 130.

Кількість інфікованих від початку пандемії становить на ранок понеділка 230 236 людей, померли від COVID-19 від початку пандемії 4 430 людей, одужали - 101 252.

На сьогодні в Україні COVID-19 хворіють 124 554 людини, що на 2 596 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (446), Києві (286), Сумській (282), Донецькій (226) і Дніпропетровській (206) областях.

Кількість підозр на захворювання коронавірусною хворобою за минулу добу становила 3 604.