В Україні за добу - 3007 випадків коронавірусу

За добу 26 вересня в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 286, медпрацівників - 32).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ.

За минулу добу госпіталізували 1 478 осіб, одужали 952 людини.

Крім того, зафіксовано 94 летальних випадків.

За добу методом ПЛР протестовано 13 202 особи, методом ІФА - 2 688 осіб, експрес-тестами - 11 022 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 395 404 особи, одужали - 2 245 144, летальних випадків - 55 720.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (371), Чернівецькій (282), Львівській (241), Харківській (233) та Тернопільській (180) областях.