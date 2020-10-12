В Україні за добу 4420 нових випадки COVID-19 (12 жовтня)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 4420 людей. Найбільше випадків в Харківській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій областях.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Ситуація з COVID-19 складна у Харківській області (+741), Сумській області (+418), Рівненській області (+203), Полтавській області (+244), Хмельницькій області (+219).
З початку пандемії в країні підтвердили 265 454 випадки зараження коронавірусом. Також в Україні виявили 5015 смертельних випадків (+43) та 114 410 одужавших (+903).
12 жовтня, набуло чинності нове карантинне зонування.
За матеріалами https://t1.ua