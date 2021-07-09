В Україні за добу 655 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 655 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві та Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу в Україні було госпіталізовано 396 українців, померли 12 пацієнтів, а одужали 885 осіб. Протестували методом ПЛР - 18 341 особу, методом ІФА - 7954 осіб, експрес-тестами - 15 312 українців.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (220), Одеській (78), Черкаській (64) і Львівській (58) областях.