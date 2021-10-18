В Україні за добу - 9 524 випадки коронавірусу

За добу 17 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 9 524 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 790, медпрацівників - 122)

Про це в Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 127 осіб; летальних випадків - 177; одужало - 3 421 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 644 694 особи, одужало - 2 329 418, летальних випадків - 60 810, проведено 13 581 768 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу - 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

16 жовтня в Україні зафіксували 11 288 нових підтверджених випадків COVID-19.