В Україні за добу - 940 випадків COVID-19

Станом на 24 червня в Україні лабораторно підтверджені за добу 940 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє МОЗ в Telegram-каналі Коронавірус-інфо.

"Сьогодні, 24 червня, Україна поставила новий антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом. За останню добу на COVID-19 захворіло 940 осіб. Епідеміологічна ситуація вкрай напружена і небезпечна", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що збільшення кількості хворих сталося через недбале ставлення до основних інструкцій та рекомендацій з протидії епідемії.