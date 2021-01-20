В Україні за добу коронавірусну інфекцію діагностували у 4 383 осіб

В Україні за минулу добу, 19 січня, коронавірусну інфекцію діагностували у 4 383 осіб.

В цілому з початку пандемії в країні недугу підтвердили у 1 172 038 українців. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

За добу до лікарень госпіталізували 2 011 осіб, видужали - 14 501, померли - 212.

Найбільше випадків інфікування зафіксували в Києві - 606, у Запорізькій області - 423, в Харківській області - 335, у Київській області - 226, а також в Одеській області - 223.

За минулу добу в Україні провели 26 792 тесту методом ПЛР і 18 998 - методом ІФА.