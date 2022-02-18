В Україні за добу майже 35 тис. випадків СOVID-19

За добу 17 лютого в Україні зареєстрували 34 938 випадків зараження коронавірусом, однак 29 254 особи одужали після хвороби.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

За добу госпіталізували 3323 особи; летальних випадків - 282; одужали - 29 254 особи. Протестували методом ПЛР - 52 932 особи, методом ІФА - 5424, експрес-тестами - 58 269.

Поміж майже 35 тисяч нових хворих - 2879 дітей і 870 медиків.

Найбільшу кількість випадків виявили в Києві (4538), Одеській (3587), Дніпропетровській (2712), Донецькій (1833) і Харківській (1800) областях.

За добу 65 089 українців отримали щеплення проти коронавірусу. Із них 17 796 зробили перше щеплення, 27 686 - отримали другу дозу.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 672 198 осіб; одужали - 3 896 009 осіб; летальних випадків - 104 106.