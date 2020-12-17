В Україні за добу підтвердили 12 047 нових випадків COVID-19

За добу 16 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 047 особам, одужали при цьому 12 939 осіб, у лікарні потрапили 2 997 хворих із коронавірусом або підозрою на нього, померли від ускладнень 252 пацієнти.

Про це повідомивміністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 931 751 особа; одужали 548 356 осіб, померли 15 996. Загалом провели 5 167 122 ПЛР-тестування.