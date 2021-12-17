В Україні за добу підтвердили 8899 випадків COVID-19

За добу 16 грудня в Україні виявили 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 779 дітей та 98 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано - 2 028 осіб, летальних випадків - 328, одужало - 21 650 осіб

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 597 046 осіб; одужало - 3 306 465 осіб; летальних випадків - 92 641; проведено ПЛР-тестувань - 16 439 563.

"Вже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%", - зазначили у МОЗ.