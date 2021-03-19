В Україні за добу вакцинували майже 11 тисяч осіб

Упродовж четверга, 18 березня, в Україні проти COVID-19 було щеплено 10 959 осіб. Всі вони отримали першу дозу вакцини. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я України в п'ятницю, 19 березня.

Зазначається, що з початку вакцинальної кампанії вакцину проти ковіду отримали 92 714 осіб, з них отримали першу дозу - 92 713 людей, ще одна особа завершила вакцинацію.

Таким чином 18 березня було зроблено на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації.

"Найбільшу кількість щеплень за 18 березня 2021 року було проведено у м. Києві - 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії - у Донецькій області - 7484 щеплень", - повідомили в ЦГЗ.

Наразі розподіл проведених щеплень по областях виглядає так:

Таблиця: ЦГЗ

Нагадаємо, вакцинація в Україні почалася 24 лютого 2021 року. В Україну привезли 500 тисяч доз вакцини Covishield (торгова назва вакцини AstraZeneca, котра виробляється в Індії). Упродовж першого тижня Україна не вийшла на заплановані темпи вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент України Володимир Зеленський закликали пришвидшити темпи вакцинації. За даними ZN.UA, термін придатності вакцини спливає 23 червня, і Україна може не встигнути використати всі дози, з огляду на нинішні темпи вакцинації.

Заступник міністра охорони здоров'я й головний санлікар запевнив, що упродовж 2021 року всі охочі зможуть отримати щеплення проти коронавірусу двома дозами вакцини.

Крім того, найближчим часом очікуються перші поставки вакцини Pfizer/BioNTech. Як зазначають у МОЗ, надходження вакцини очікується у квітні. За матеріалами ZN.ua