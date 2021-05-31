В Україні за добу виявили 1 703 випадки Covid-19

В Україні станом на ранок 31 травня підтвердили 2 202 494 випадки коронавірусу. Епідситуація у країні залишається стабільною, за добу - 1 703 нових хворих.

З-поміж них - 58 дітей та 11 медпрацівників.

Загалом в Україні 50 536 людей померло від вірусу, за добу - 64 пацієнти. Побороло хворобу за час пандемії 2 041 082 українця, за день - 4 934.

В Україні за час поширення вірусу провели 10 180 777 тестувань методом ПЛР, за день - 8 822.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано за день у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107) та Запорізькій (69) областях.