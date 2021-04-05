В Україні за добу виявили 10 179 випадків коронавірусу

В Україні минулої доби, 4 квітня, виявили 10 179 випадків COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 квітня 2021 року. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники",- написав мініст у Фейсбуці

Степанов також повідомив, що за минулу добу госпіталізовано 3 275 осіб, одужало 4 946 осіб, летальних випадків - 254, здійснено тестувань за добу - 34 666 (зокрема методом ПЛР - 21 963, методом ІФА - 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129).

Загалом від початку пандемії виявили 1 755 888 випадків коронавірусного захворювання: 1 352 139 пацієнтів одужали та 34 587 - померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

4 квітня COVID-щеплення отримали 1 258 осіб. За весь час перше з двох щеплень отримали 291 822 осіб та ще двоє завершили вакцинацію (отримали 2 дози).