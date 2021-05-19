В Україні за добу виявили 5138 нових випадків COVID-19

За даними МОЗ, станом на 19 травня в Україні зафіксовано 5138 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 260, медпрацівників - 187).

Також за минулу добу госпіталізовано - 2269 осіб; летальних випадків - 227;одужало - 17 102 особи; здійснено тестувань за добу - 77 685 (зокрема методом ПЛР - 31 935, методом ІФА - 13 094, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 656).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 165 233 особи; одужало - 1 899 446 осіб; летальних випадків - 48 696; проведено ПЛР-тестувань - 9 914 382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (567), м. Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Від початку кампанії проведено усього 994 872 щеплення. завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 37 526 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

Щеплено вакциною CoviShield (ковішелд) - 484 439 осіб, вакциною CoronaVac (коронавак) - 83 108 осіб, вакциною Comirnaty (комірнаті) - 56 861 особа, вакциною AstraZeneca (астразенека) - 332 940 осіб.

За 18 травня 2021 року проведено усього 19 088 щеплень.