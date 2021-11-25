В Україні за добу виявили майже 17 тисяч хворих на коронавірус

За добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Запорізькій та Львівській областях.

В Україні за добу виявили 16 943 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1451 дитина та 304 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3404 особи; зафіксовано 628 летальних випадків; одужали 26 811 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу - 102 899 (зокрема методом ПЛР - 52 316, методом ІФА - 10 092); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS- CoV-2 - 40 491.