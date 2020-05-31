В Україні за добу виявили майже півтисячі нових заражених коронавірусом

Протягом минулої доби, 30 травня, в Україні виявили 468 нових випадків захворювання на коронавірус, днем раніше цей показник складав 393 зараження.

Про це свідчать оновлені дані РНБО та Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Деталі: Минулої доби (30 травня) зафіксували на 75 заражень більше, ніж 29 травня. При цьому у суботу 12 хворих на коронавірусну інфекцію померли (29 травня було 17 летальних випадків).

Також за минулу добу одужали ще 227 осіб, в яких раніше був підтверджений діагноз Covid-19.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23 672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9 538 пацієнтів одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 993 випадки;

Волинська область - 908 випадків;

Дніпропетровська область - 942 випадки;

Донецька область - 163 випадки;

Житомирська область - 739 випадків;

Закарпатська область - 1189 випадків;

Запорізька область - 444 випадки;

Івано-Франківська область - 1402 випадки;

Кіровоградська область - 511 випадків;

Київ - 2985 випадків (зафіксований сплеск заражень);

Київська область - 1573 випадки;

Львівська область - 1669 випадків;

Луганська область - 47 випадків;

Миколаївська область - 293 випадки;

Одеська область - 888 випадків;

Полтавська область - 270 випадків;

Рівненська область - 1713 випадків;

Сумська область - 168 випадків;

Тернопільська область - 1169 випадків;

Харківська область - 1066 випадків;

Херсонська область - 178 випадків;

Хмельницька область - 444 випадки;

Чернівецька область - 3349 випадків;

Черкаська область - 402 випадки;

Чернігівська область - 167 випадків.

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