В Україні за добу виявили майже півтисячі нових заражених коронавірусом

Протягом минулої доби, 30 травня, в Україні виявили 468 нових випадків захворювання на коронавірус, днем раніше цей показник складав 393 зараження.
Про це свідчать оновлені дані РНБО та Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Деталі: Минулої доби (30 травня) зафіксували на 75 заражень більше, ніж 29 травня. При цьому у суботу 12 хворих на коронавірусну інфекцію померли (29 травня було 17 летальних випадків).
Також за минулу добу одужали ще 227 осіб, в яких раніше був підтверджений діагноз Covid-19.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 31 травня в Україні 23 672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 708 летальних, 9 538 пацієнтів одужало.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 993 випадки;
Волинська область - 908 випадків;
Дніпропетровська область - 942 випадки;
Донецька область - 163 випадки;
Житомирська область - 739 випадків;
Закарпатська область - 1189 випадків;
Запорізька область - 444 випадки;
Івано-Франківська область - 1402 випадки;
Кіровоградська область - 511 випадків;
Київ - 2985 випадків (зафіксований сплеск заражень);
Київська область - 1573 випадки;
Львівська область - 1669 випадків;
Луганська область - 47 випадків;
Миколаївська область - 293 випадки;
Одеська область - 888 випадків;
Полтавська область - 270 випадків;
Рівненська область - 1713 випадків;
Сумська область - 168 випадків;
Тернопільська область - 1169 випадків;
Харківська область - 1066 випадків;
Херсонська область - 178 випадків;
Хмельницька область - 444 випадки;
Чернівецька область - 3349 випадків;
Черкаська область - 402 випадки;
Чернігівська область - 167 випадків.
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