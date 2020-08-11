В Україні за добу виявили понад 1150 нових випадків коронавірусної інфекції

Минулої доби найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано у Львівській, Одеській, Харківській та Івано-Франківській областях.

В Україні з початку пандемії лабораторно підтверджено 83 115 випадків COVID- 19, за добу 1 158 нових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"За минулу добу в Україні захворіла 1158 людей, з них 66 дітей, а також 75 медичних працівників. Було госпіталізовано 266 пацієнтів", - поінформував він.

Степанов також додав, що за останню добу в Україні зафіксовано 29 летальних випадків, одужали 575 осіб.

Міністр також повідомив, що за весь час пандемії захворіли 83 115 осіб, з них 5 779 дітей і 9 335 медичних працівників. Загалом, як додав Степанов, в Україні після перенесеної коронавірусної хвороби одужали 44 934 особи, зареєстровано 1 951 летальний випадок.

Степанов назвав регіони, в яких минулої доби зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19. За словами Степанова, за останню добу в Україні провели 32 412 тестів на коронавірус, з них 16 127 - методом ПЛР та 16 285 методом ІФА.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області - 161, в Одеській області - 134, у Харківській області - 129, в Івано-Франківській області - 114", - зауважив міністр.

Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР.

аразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 3 002; Волинська область - 4 375; Дніпропетровська область - 1 571; Донецька область - 982; Житомирська область - 2 178; Закарпатська область - 5 875; Запорізька область - 959; Івано-Франківська область - 5 911; Кіровоградська область - 725; м. Київ - 9 687; Київська область - 4 239; Львівська область - 11 142; Луганська область - 157; Миколаївська область - 729; Одеська область - 4 364; Полтавська область - 503; Рівненська область - 7 018; Сумська область - 702; Тернопільська область - 3 375; Харківська область - 5 030; Херсонська область - 271; Хмельницька область - 1376; Чернівецька область - 6 867; Черкаська область - 1 039; Чернігівська область - 1 038.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19.