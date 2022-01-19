В Україні за добу виявили понад 12,8 тис. випадків COVID-19

За добу 18 січня в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них дітей - 1422, медпрацівників - 464.

Про це повідомляє UA із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

85 177 людей було вакциновано проти COVID-19: першу дозу отримали 30 201 особа; другу дозу - 36 744; додаткову дозу отримали 614; бустерну дозу - 17 618.

Також минулої доби: госпіталізовано - 2401 особа; летальних наслідків - 163; одужало - 5413.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 780 903 особи; одужало - 3 567 336; летальних наслідків - 98 712; проведено ПЛР-тестування - 17 270 793.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 осіб, з них отримали першу дозу - 15 053 123 особи, отримали дві дози - 14 343 487 осіб, отримали додаткову дозу - 10 687 осіб, бустерну дозу - 131 178 осіб. Загалом проведено 29 538 475 щеплень.