В Україні за добу виявлено 1 616 нових випадків зараження СOVID-19

За минулу добу в Україні було виявлено 1 616 нових випадків коронавірусу COVID-19.
Про це свідчать повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Всього в Україні 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 - летальних, 48 925 пацієнтів одужало.
Загалом проведено 1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт.
Статистика у регіонах:
Вінницька область - 3272 випадки;
Волинська область - 4792 випадки;
Дніпропетровська область - 1772 випадки;
Донецька область - 1100 випадків;
Житомирська область - 2497 випадків;
Закарпатська область - 6435 випадків;
Запорізька область - 1154 випадки;
Івано-Франківська область - 6959 випадків;
Кіровоградська область - 746 випадків;
м. Київ - 10 730 випадків;
Київська область - 4620 випадків;
Львівська область - 12 260 випадків;
Луганська область - 185 випадків;
Миколаївська область - 832 випадки;
Одеська область - 5158 випадків;
Полтавська область - 565 випадків;
Рівненська область - 7828 випадків;
Сумська область - 966 випадків;
Тернопільська область - 3902 випадки;
Харківська область - 6360 випадків;
Херсонська область - 304 випадки;
Хмельницька область - 1628 випадків;
Чернівецька область - 7954 випадки;
Черкаська область - 1167 випадків;
Чернігівська область - 1250 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 22 млн.