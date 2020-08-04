В Україні за добу виявлено 1061 новий випадок зараження COVID-19

В Україні знову кількість нових випадків зараження COVID-19 перевищила 1 тис. осіб: станом на ранок вівторка зафіксовано 1061 новий випадок зараження COVID-19, 737 осіб одужали, 26 раніше хворих померли, свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Днем раніше, 3 серпня, було 990 нових випадків зараження COVID-19; 2 серпня повідомлялося про 1 112 інфікованих, 1 серпня - 1 172 випадки, 30 липня зафіксовано абсолютний антирекорд - 1 197 нових заражених, 29 липня повідомлялося про 1 022 нових випадки хворих на COVID-19.

Кількість інфікованих наростальним підсумком із початку пандемії становить на ранок вівторка 74 219 осіб, одужали - 40 613, померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1 764 особи.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 31 842 особи, що на 298 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (146), Харківській (143), Івано-Франківській областях (127) і Києві (108).