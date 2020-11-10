В Україні за добу зафіксовано 10 179 нових випадків COVID-19

10 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 10 листопада 2020 року. З них дітей - 410, медпрацівників - 445. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за останню добу

госпіталізовано - 1 252 особи;

летальних випадків - 191;

одужало - 5 514 осіб;

здійснено тестувань за добу - 68 962 (зокрема методом ПЛР - 42 966, методом ІФА - 25 996).

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 479 197 осіб;

одужало - 214 657 осіб;

летальних випадків - 8 756;

проведено ПЛР-тестувань - 3 691 258.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (747), Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) та Запорізькій (588) областях.