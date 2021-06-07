В Україні за добу зафіксовано 535 нових випадків інфікування COVID-19

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано 535 нових випадків захворювання COVID-19, одужали 1 743 людини, померли 33 людини, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"7 червня 2021 року в Україні зафіксовано 535 нових випадків захворювання COVID-19. Серед них 30 дітей і 61 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано 601 людину; летальних випадків - 33; одужали 1 743 людини", - повідомляється на офіційній сторінці МОЗ України в Telegram-каналі в понеділок уранці.

Днем раніше, 6 червня, повідомлялося про 937 нових випадків COVID-19, 5 червня зафіксовано 1 897 нових випадків інфікування COVID-19, 4 червня було зафіксовано 2 266 нових випадків інфікування COVID-19, 3 червня повідомлялося про 2 581 новий випадок, 2 червня за добу зафіксовано 2 205 нових випадків інфікування COVID-19, 1 червня було 2 137 нових випадків інфікування COVID-19, 31 травня 2021 року повідомлялося про 1703 нових інфікованих.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок понеділка становить 2 215 052 людини, 51 215 пацієнтів померли, 2 094 971 людина одужала.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) і Рівненській (42) областях.