В Україні за добу зафіксовано 737 нових випадків зараження COVID-19

В Україні зафіксовано 737 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 липня.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 50, медпрацівників - 16).
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 422 особи;
летальних випадків - 17;
одужало - 616 осіб;
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 243 605 осіб;
одужало - 2 180 281 особа;
летальних випадків - 52 702;
проведено ПЛР-тестувань - 11 120 046.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях", - розповіли в МОЗ.