В Україні за добу зафіксовано 737 нових випадків зараження COVID-19

В Україні зафіксовано 737 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 16 липня.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксовано 737 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 50, медпрацівників - 16).

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 422 особи;

летальних випадків - 17;

одужало - 616 осіб;

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 243 605 осіб;

одужало - 2 180 281 особа;

летальних випадків - 52 702;

проведено ПЛР-тестувань - 11 120 046.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях", - розповіли в МОЗ.