В Україні за добу зафіксовано понад 32 тисяч хворих COVID

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що за добу 26 січня в країні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 4 847, медпрацівників - 797). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 3 016 осіб;

летальних випадків - 154;

одужало - 5 237 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 3 946 202 особи;

одужало - 3 601 952 особи;

летальних випадків - 99 738;

Найгірша ситуація з захворюваністю в Івано-Франківській (2862), Львівській (2696) і Житомирській 2467 областях, у Києві (2012) , в Одеській (1939) та Сумській (1909) областях.