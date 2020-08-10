В Україні за добу зафіксували 1 008 випадків COVID-19

За останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрована: у Львівській області - 130, Івано-Франківській області - 121, Харківській області - 117 та Чернівецькій області - 108 випадків", - зазначив він.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 81957 випадків коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу - 1008, одужало від хвороби - 44359 осіб (+387 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 1922 особи (+25 за добу), підозри на захворювання отримали - 137158 осіб (+1093 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область - 2985 (+11); Волинська область - 4327 (+45); Дніпропетровська область - 1571 (+24); Донецька область - 976 (+1); Житомирська область - 2154 (+23); Закарпатська область - 5809 (+44); Запорізька область - 953 (+16); Івано-Франківська область - 5797 (+121); Кіровоградська область - 724 (+3); м. Київ - 9564 (+66); Київська область - 4197 (+21); Львівська область - 10981 (+130); Луганська область - 155 (+2); Миколаївська область - 716 (+11); Одеська область - 4230 (+65); Полтавська область - 497 (+3); Рівненська область - 6923 (+83); Сумська область - 699 (+31); Тернопільська область - 3324 (+35); Харківська область - 4901 (+117); Херсонська область - 269 (+2); Хмельницька область - 1368 (+22); Чернівецька область - 6777 (+108); Черкаська область - 1036 (+14); Чернігівська область - 1024 (+10).