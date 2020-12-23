В Україні за добу зафіксували 10 136 випадків інфікування COVID-19

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 10 136 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали 15 372 осіб, померли 275 пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 537 дітей і 422 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2979 осіб, летальних випадків - 275, одужали 15 372 людини", - написав Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу вранці.

Днем раніше, 22 грудня, було зафіксовано 8 513 випадків інфікування COVID- 19, 21 грудня повідомлялося про 6 545 нових випадків, 20 грудня медики повідомили про 8 325 хворих, 19 грудня повідомлялося про 11 742 нові випадки захворювання.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок середи становила 989 642 осіб, 17 172 осіб померли від COVID-19, одужали 615 660 людей.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) і Харківській (591) областях.