В Україні за добу зафіксували 11 680 випадків коронавірусу

З 1 872 785 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 11 680 інфікованих, що значно більше, ніж добою раніше. Про це свідчать дані РБНО.

Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 37 758 людей, з них за добу - 457.

Регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19: Київ (1 503), Одеська область (795), Харківська область (904).

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.