В Україні за добу зафіксували 2 134 нових випадків COVID-19.

В Україні 20 серпня зранку число інфікованих коронавірусом піднялося до 98 537. Кількість випадків COVID-19 за останню добу зросла на понад 2000.

Про це повідомили в пресслужбі РНБО та міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Загалом в Україні виявили 98 537 випадки коронавірусу. Від початку пандемії померли 2184 людини. За останню добу зафіксували 2 134 нових випадків. Кількість одужалих сягнула вже 50 441.

Днем раніше, 19 серпня МОЗ звітувало про 1967 нових випадків.

Відео Щодоби на коронавірус тестують 15 тисяч українців

Щодоби 15 тисяч українців тестують на коронавірус. І фахівці прогнозують, що восени ця цифра зростатиме. Висновок із приватних лабораторій можна отримати за добу. Майже всі охочі здати аналізи повернулися з-за кордону і хочуть припинити режим самоізоляції. Є й ті хто мав контакт із хворими. Ціна тестування від 715 до 1700 гривень. А от з державних медзакладів результат ПЛР-тесту іноді доводиться чекати тиждень чи навіть довше. Медики проблему визнають. Кажуть, бракує і фахівців, і витратних матеріалів. Тим не менше, вже набрались досвіду. І опрацьовують матеріали швидше.