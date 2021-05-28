В Україні за добу зафіксували 3 306 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на ранок 28 травня зафіксували 3 306 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як інформує МОЗ за минулу добу: шпиталізували - 1 402 людини; летальних випадків - 156; одужали - 13 298 людини.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 196 673 людини. Одужали - 2 020 216 людини. Летальних випадків - 50 232.

Нагадаємо, з 24 лютого 2021 року в Україні триває кампанія з вакцинації. Населення щеплять препаратами від компаній Oxford/AstraZeneca, BioNTech/Pfizer та Sinovac Biotech.