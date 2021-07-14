В Україні за добу зафіксували 547 нових випадків COVID-19

За даними МОЗ, за добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 34, медпрацівників - 23).

Також за минулу добу госпіталізовано - 409 осіб; летальних випадків - 25; одужало - 797 осіб; здійснено тестувань - 43 649 (зокрема, методом ПЛР - 18 572 особи, методом ІФА - 8105 осіб, експрес-тестами - 16 972 особи).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 242 245 осіб; одужало - 2 179 076 осіб; летальних випадків - 52 665; проведено ПЛР-тестувань - 11 082 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.