В Україні за добу зафіксували 6754 випадки коронавірусу

На ранок 2 листопада в Україні лабораторно підтверджено 402 194 випадки COVID-19, з них за добу - 6 754.

Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає "Еспресо.Захід".

Від ускладнень коронавірусу за добу померли 69 людей. Всього з початку пандемії хвороба забрала життя 7375 осіб.

Водночас одужали за добу 2327 українців. Загалом в Україні хворобу здолали уже 163 768 людей (від початку епідемії).

Зараз хворіє 231 051 українець.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській області (+817), Києві (+507) та у Львівській області (+464).