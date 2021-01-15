В Україні за добу зафіксували 8 199 тисяч хворих на коронавірус

Станом на 15 січня в Україні зафіксовано 1 146 963 хворих на коронавірус COVID-19. Серед нових хворих - 236 дітей та 315 медпрацівників.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 2 152 хворих.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

За цей самий період в Україні провели 49 596 тестів на COVID-19. З них методом ПЛР - 30 225, а решта 19 370 - методом ІФА.