В Україні за добу зафіксували 8 513 нових випадків COVID-19

8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано - 1 318 осіб; летальних випадків - 232; одужало - 14 020 осіб; здійснено тестувань за добу - 46 696 (зокрема методом ПЛР - 26 341, методом ІФА - 20 355).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 979 506 осіб; одужало - 600 288 осіб; летальних випадків - 16 897; проведено ПЛР-тестувань - 5 307 601.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.