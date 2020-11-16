В Україні за добу зафіксували 9 832 випадки коронавірусу

В Україні станом на 16 листопада лабораторно підтверджено 545 689 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 9 832.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

"9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників", - написав він.

Протягом доби зафіксовано 94 нових летальних випадки. Госпіталізовано за останню добу 1 100 осіб; одужало - 2 753 особи. Здійснено тестувань за добу - 33 486 (зокрема методом ПЛР - 28 685, методом ІФА - 4 801).

Загалом, за даними Степанова, за весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 545 689 осіб; одужали - 244 197 осіб. Померли в Україні від коронавірусної хвороби 9 697 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.