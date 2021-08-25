В Україні за минулу добу 727 нових COVID-випадків

В Україні за минулу добу виявили 727 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них 46 дітей та 10 медичних працівників, повідомляють у МОЗі.

У той же час за минулу добу одужало 382 особи.

Загалом з початку пандемії в Україні захворіло - 2 276 590 осіб; одужало - 2 202 160 осіб; летальних випадків - 53 521; проведено ПЛР-тестувань - 11 857 352.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.