В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 564 людей.

Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я.

Загалом з початку епідемії коронавірус в Україні підтвердили у 49 607 людей, з них 21 703 пацієнти одужали, 1 262 - померли від ускладнень. Наразі лікуються 26 078 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1979 випадків; Волинська область - 2788 випадків; Дніпропетровська область - 1116 випадків; Донецька область - 686 випадків; Житомирська область - 1469 випадків; Закарпатська область - 3458 випадків; Запорізька область - 598 випадків; Івано-Франківська область - 2744 випадки; Кіровоградська область - 663 випадки; м. Київ - 5665 випадків; Київська область - 2809 випадків; Львівська область - 6445 випадків; Луганська область - 85 випадків; Миколаївська область - 461 випадок; Одеська область - 1919 випадків; Полтавська область - 325 випадків; Рівненська область - 4228 випадків; Сумська область - 321 випадок; Тернопільська область - 2108 випадків; Харківська область - 2416 випадків; Херсонська область - 196 випадків; Хмельницька область - 842 випадки; Чернівецька область - 5032 випадки; Черкаська область - 678 випадків; Чернігівська область - 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі зафіксували 11 млн 739 тисяч заражень COVID-19. Загальна кількість померлих від інфекції становить 540 тис. Одужали 6,6 млн людей.