В Україні за минулу добу виявлено 11 833 випадків COVID-19

За минулу добу, 16 березня, в Україні зафіксували 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 887 хворих, померли 289 пацієнтів, одужали 5 467 осіб.

Про це міністр Степанов повідомив у facebook.

Серед нових хворих - 609 дітей та 388 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 121 144, зокрема методом ПЛР - 50 966, методом ІФА - 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 143.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 489 023 особи, з них одужали 1 237 676 осіб, померли 28 986 хворих.

